Incubo per un’altra comunità, 13enne scomparsa da due giorni

Scomparsa 13enne di Pontecagnano Faiano. Giovedì 2 marzo è uscita di casa per andare a scuola e non è più tornata.

Si chiama Sara Ez Zenayd e ha 13 anni e vive a Pontecagnano Faiano. La ragazza è scomparsa da più di un giorno senza lasciare tracce. Il 2 marzo è uscita di casa per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivata. I familiari, disperati, lanciano un appello sui social diffondendo le sue foto e, denunciano la sua scomparsa ai carabinieri di Pontecagnano.

Sara, 13 anni, è alta 175 centimetri: è di corporatura robusta, carnagione olivastra, capelli neri ricci, occhi castano scuro. Nessuna ipotesi è al momento stata esclusa, neppure quella dell’allontanamento volontario.

Anche il sindaco Giuseppe Lanzara ha chiesto alla comunità di fare il possibile per ritrovarla quanto prima con un post su facebook.