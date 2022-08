Incidente in vacanza con gli amici, Giovanni muore a 22 anni

Un giovane di 22 anni di Gragnano è deceduto mentre era in vacanza con gli amici a causa di un incidente stradale.

Giovanni Alfano è il giovane di Gragnano che purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate inseguito all’impatto avvenuto con un’altra auto. Il ragazzo era a bordo del suo scooter e, insieme agli amici, stava trascorrendo le vacanze nel salernitano, quando all’improvviso il suo mezzo è stato travolto da un’auto che, secondo il racconto dei presenti, stava tentando una manovra assolutamente imprudente. L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato violentissimo e purtroppo per Giovanni non c’è stato nulla da fare; a nulla è servito il tempestivo intervento dei medici del 118 che hanno dichiarato il decesso poco dopo il loro arrivo.

Sul luogo sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio a famiglia e amici per l’improvvisa perdita del giovane che ha lasciato l’intera città di Gragnano in lutto.