Incidente in moto, conseguenze gravi per il centauro di Somma

SOMMA VESUVIANA – Ha riportato conseguenze molto serie il centauro di 44 anni coinvolto ieri sera poco prima di mezzanotte in un grave incidente in via Aldo Moro a Somma Vesuviana.

Secondo alcuni testimoni presenti sul posto il motociclista si sarebbe tranciato il piede dopo il terribile urto avvenuto nei pressi di un supermercato. Dai rilievi affidati alle forze dell’ordine non è emerso il coinvolgimento di altri veicoli.

Il motociclista 44enne, residente a Somma Vesuviana, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo a terra dopo un terribile volo. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione.