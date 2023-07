Inceneritore, opposizione allarmata da Bonavitacola: “Ha confermato quarta linea e smentito sindaco e Lettieri”

ACERRA. La nota dell’opposizione sul caso della quarta linea del termovalorizzatore

“Si è costituito un fondo vincolato di 27 milioni e su questo si è generato un grande equivoco sui suoi possibili utilizzi, che riguardano l’ammodernamento dell’impianto e, in futuro, la realizzazione di una quarta linea, che sarebbe destinata a mere funzioni di supplenza in caso di avaria o di fermo manutentivo di quelle esistenti, escludendosi, dunque, l’aumento dei rifiuti trattati nel termovalorizzatore di Acerra”. Questo ha risposto il Vice Presidente della Giunta regionale al quesito posto in Consiglio regionale, confermando che la quarta linea, con il voto all’assestamento di bilancio, è entrata ufficialmente nella programmazione regionale e che il fondo vincolato di oltre 27 milioni è solo il primo step di risorse destinate alla rifunzionalizzazione.

Il Vice Presidente, a differenza di quanto ci aveva riferito il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale in aula, conferma che l’ampliamento delle linee, da 3 a 4, è nei programmi della Regione Campania.

Ovviamente per indorare la pillola ci viene detto che ci sarebbe invarianza dei quantitativi di rifiuti attualmente autorizzati ma chiunque mastica di inceneritori sa che si autorizza il potere calorifero e non la quantità di rifiuti da bruciare. Le 3 linee attuali prevedevano 2 in uso e la terza come scorta. Sappiamo come è andata a finire.

Il question time di oggi chiarisce, sì, la volontà regionale ma nel senso esattamente contrario a quello raccontato dal Sindaco e da Lettieri.