Incendio doloso contro il noleggio auto: c’è la mano dei piromani

Somma Vesuviana – Ci sarebbe la mano dei piromani dietro il rogo alla concessionaria Piccolo, anticipato ieri sera sulla pagina facebook de Il Mediano.

I carabinieri della caserma di Somma Vesuviana sono intervenuti nella notte in via Pomintella presso la ditta di noleggio auto per le indagini.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa sconosciuti avrebbero incendiato il portone di ingresso. La conferma anche l’Ansa che ribadisce che non ci sono feriti. Indagini in corso. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco.

