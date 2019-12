“Destination Europe” è il nome del progetto culturale su cui è stato costruito il gemellaggio tra gli alunni dell’I.C.S “46 Scialoja –Cortese” e gli allievi francesi e franco-italiani della scuola “A.Dumas” di Napoli.

“Chers amis, mes vœux pour des fêtes pleines d’amour, de joie et de cadeaux avec votre famille” e ancora “chère amie, je te souhaite une excellente année e un Noël magnifique” sono solo alcune delle frasi ricche di gioia e di sentimenti sinceri e posititvi che hanno animato la corrispondenza epistolare, per gli auguri natalizi, tra gli alunni delle classi V primaria dell’I.C.S “46 Scialoja-Cortese” e gli allievi francesi e franco-italiani della scuola “A. Dumas” di Napoli. Grazie ai docenti francesi della classe CM2, in collaborazione con il funzionario di P.S. dott. Antonio D’Ambrosio, che fortemente ha voluto e promosso l’iniziativa con il supporto del Console di Francia a Napoli, M. Laurent BURIN DES ROZIERS, gli alunni del nostro Istituto hanno potuto per la prima volta intraprendere un percorso “attivo”di lingua francese, basato su un’esperienza reale di utilizzo della lingua per scopi “pratici e tangibili”. Un vero e proprio compito di realtà, autentico che, a conclusione della prima fase del percorso di orientamento “Pro…seguiamo insieme” – durante il quale i piccoli allievi della scuola primaria sono accompagnati gradualmente al segmento della Scuola Secondaria di I grado mediante attività didattiche per il curricolo verticale – ben si inserisce come azione di scambio linguistico e culturale. In tal modo i piccoli allievi possono “toccare con mano” l’importanza dello studio delle lingue straniere per ampliare le proprie conoscenze e prendere consapevolezza che tante lingue diverse dalla propria sono fonte di crescita, gioia e arricchimento.

“Destination Europe” è il titolo del gemellaggio fra le due scuole, un progetto culturale di scambi linguistici a distanza e in presenza, di cui l’iniziativa fin qui descritta rappresenta soltanto una prima azione; un saggio dell’importanza delle competenze acquisite nella nostra scuola e che gli alunni possono mettere in campo nella vita di tutti i giorni per superare i confini geografici, linguistici e culturali ed essere a pieno titolo cittadini d’Europa, nel cui motto “Unità nella diversità” si formano ogni giorno.