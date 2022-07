In un video l’attentato alla pescheria di Peppe Di Napoli

Napoli, bomba alla risto-pescheria di Pianura. Il video degli attentatori. Borrelli (Europa Verde): “Azione vigliacca, siano subito identificati gli autori. Ora serve solidarietà dei cittadini onesti, andiamo a cena nel suo locale”. Peppe Di Napoli (Titolare): “Mai ricevuto richieste estorsive, sono pronto a ripartire”

“Un’azione infame e vigliacca quella registrata dalle telecamere di sicurezza della risto-pescheria di Peppe Di Napoli a Pianura. Giovedì notte in due a bordo di uno scooter si avvicinano al locale, il passeggero scende con in mano una bottiglia di liquido infiammabile e un innesco. In pochi secondi va tutto a fuoco mentre gli attentatori si dileguano velocemente. Auspico che si risalga al più presto all’identità dei due criminali e che gli stessi vengano puniti come meritano. Un episodio che testimonia, purtroppo, la difficile situazione che si vive nel quartiere e la necessità di bonificare Pianura dalla violenza dei clan e da chi utilizza questi sistemi per creare danno a chi lavora onestamente. E’ chiaro che i clan provano in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote a chi pratica legalità. Adesso è importante non lasciare solo Peppe Di Napoli continuando a sostenere la sua attività andando a cena o semplicemente acquistando i suoi prodotti ”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza del locale e si è recato sul posto per esprimere solidarietà al titolare.

“I danni sono stati ingenti – ha dichiarato Peppe Di Napoli titolare del locale – è esplosa la saracinesca insieme alle tabelle e al registratore di cassa. Non ho mai ricevuto richieste estorsive, perché sanno che non mi sarei piegato, a maggior ragione ho difficoltà a spiegarmi l’accaduto. Nonostante tutto sono però pronto a ripartire per non darla vinta a chi crede di mettermi in difficoltà con questi sistemi e spero che si faccia subito chiarezza su questo episodio che ci ha colpito duramente ma non ci ha abbattuto”.

IL VIDEO