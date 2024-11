In casa ha kit per fabbricare certificati medici falsi e una pistola rubata

Casalnuovo di Napoli: Un kit per certificati medici falsi. La scoperta dei Carabinieri in un appartamento di un 55enne ai domiciliari

E’ agli arresti domiciliari e di tanto in tanto usufruisce di permessi medici per curarsi. L’uomo, infatti, deve sottoporsi a delle trasfusioni di sangue per una talassemia.

Siamo a Casalnuovo di Napoli e i carabinieri della locale tenenza hanno voluto vederci chiaro. In serata il blitz nell’appartamento dell’uomo, un 55enne, sottoposto alla misura cautelare.

L’uomo appare tranquillo ma i carabinieri sono determinati e la casa viene setacciata palmo a palmo.

Nel bracciolo del divano la prima scoperta. Una pistola calibro 9 short risultata rubata nel 2019 e perfettamente funzionante. A fare compagnia all’arma anche 40 cartucce.

Nell’appartamento, però, c’è dell’altro. I carabinieri trovano e sequestrano un timbro dell’Asl, alcuni ritagli di vari timbri tondi dell’Asl e di altri enti della Regione Campania. Insospettiti, i militari analizzano il pc sul tavolo. Nel portatile vengono scovati file editabili per la creazione di certificati medici.

Sequestrati anche 1215 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco. Approfondimenti in corso sulla documentazione medica rinvenuta.