Impugnata la delibera per destinare locali Primo Circolo al commissariato

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Coalizione Civica di Acerra

Entro i termini di legge, unitamente agli altri 2 consiglieri di opposizione, ieri abbiamo impugnato anche la nuova delibera che sottrae al patrimonio comunale, gratuitamente e per quasi un secolo, un pezzo dell’edificio storico di piazzale Renella.

Una battaglia non contro qualcuno o qualcosa, ma a favore della scuola pubblica: l’edificio, per noi, deve continuare ad essere utilizzato dal 1 Circolo didattico e, gli spazi in esubero, dati totalmente all’Istituto Munari.

Ancora una volta ci siamo ritrovati soli a combattere e a fare resistenza attiva: è nostro dovere ma lo è anche quello di segnalare alla città chi ha memoria solo il 27 gennaio, mentre “lascia fare” per gli altri 365 giorni (quest’anno è bisestile), con una ormai indubbia, silente, complicità.