Da quando è iniziata la pandemia, il poliedrico artista Angelo Iannelli è stato tra i più attivi sulla rete, attivandosi a mezzo social con importanti iniziative. A partire da sabato 2 maggio, dopo il successo dei vari contest gastronomici, prenderà il via una nuova forma di intrattenimento intitolata “Gioco del Sorriso”, in collaborazione con le Terre Pompeiane di Vincenzo Avitabile, conosciute da tutti per i loro prestigiosi liquori artigianali.

Ebbene, per addolcire questo periodo di quarantena che sta portando tanta ansia e paura per le conseguenze dell’epidemia, accentuata anche dal continuo flusso di news, le Terre Pompeiane hanno pensato di creare una lotteria che sarà curata dall’ironia e dalla simpatia dell’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli, impegnato ogni sabato sera alle ore 18:30, in diretta Facebook sul suo profilo, nell’estrazione dei numeri con il panariello sociale, impreziosito dall’animo pulcinallesco. Per partecipare al gioco gratuito basterà iscriversi al link: Terrepompeiane.it/lotteria.html

Scegliere il proprio numero vincente e fornire i propri dati. Ogni settimana verranno messi in palio cinque premi della linea di liquori artigianali, di biscotti e cioccolatini delle Terre Pompeiane.

I liquori artigianali Terre Pompeiane sono prodotti con materie prime di altissima qualità, seguendo disciplinari rigorosi e ricette tradizionali. Ciò garantisce di ottenere creme e liquori di elevatissimo profilo, dal gusto armonioso e delicato da assaporare dopo ogni pasto oppure come digestivo, in accompagnamento al dessert o in un sereno momento di convivialità.

Non resta altro da fare che partecipare al gioco del sorriso, per un’altra giornata emozionante da condividere insieme a Pulcinella, unendo ancora una volta ai momenti di tristezza di questi giorni una vena di allegria, quella offerta da Angelo Iannelli, la maschera partenopea che non ha fatto mancare il suo sorriso come terapia nemmeno in questi giorni amari di pandemia.

