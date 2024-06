Il primo murales dedicato a Conte è di un writer vesuviano

E’ sempre più Contemania a Napoli dove è partita la corsa al murales per raffigurare la nuova guida tecnica scelta da Aurelio de Laurentiis per riscattare l’annata no appena trascorsa.

Ad aggiudicarsi la palma del primo ritratto dedicato al mister salentino è il writer vesuviano Luciano Ranieri, originario di Poggiomarino, da giorni impegnato nell’esecuzione dell’opera all’interno di uno stabilimento con sede a Casoria.

Cinque metri per quattro le dimensioni dell’opera commissionata a Ranieri da un imprenditore di comprovata fede azzurra non appena si è diffusa in città la certezza dell’ingaggio del mister ex Juve e Chelsea. Nel dipinto Conte viene ritratto in completo blu, giacca, camicia e cravatta, con la N – logo della società – sul bavero della giacca. Occhi spiritati e mascella serrata, il tecnico viene ritratto con una delle sue tipiche espressioni. Ranieri, 30 anni, figura nota nell’ambiente degli street artist, non è nuovo a questo genere di composizioni artistiche: diversi i ritratti di personaggi a sua firma – soprattutto sportivi – sparsi tra Napoli e provincia, tra cui si ricordano Maradona, Kvara e Osimhen: “Il mio – spiega – è un augurio di buon lavoro al mister”.