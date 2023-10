Il Lotto fa felice Sant’Anastasia: giocatore azzecca 4 terni e una quaterna

SANT’ANASTASIA – Il Lotto premia la Campania. Nell’estrazione di giovedì 12 ottobre, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di oltre 38 mila euro: a Napoli realizzato un ambo da 20 mila euro, seguito dalla vincita di 18.750 messa a segno a Sant’Anastasia, con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 908 milioni in questo 2023.

I numeri del Lotto estratti ieri:

Bari: 8 – 87 – 60 – 69 – 82

Cagliari: 60 – 75 – 8 – 19 – 33

Firenze: 54 – 26 – 17 – 8 – 78

Genova: 12 – 13 – 22 – 90 – 29

Milano: 37 – 55 – 9 – 50 – 20

Napoli: 39 – 35 – 24 – 8 – 63

Palermo: 68 – 26 – 43 – 76 – 35

Roma: 66 – 10 – 60 – 65 – 42

Torino: 31 – 36 – 22 – 56 – 57

Venezia: 5 – 55 – 62 – 83 – 40

Nazionale: 10 – 67 – 27 – 74 – 43