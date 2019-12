Sabato 21 dicembre alle 16.00, a via Chiaia 1, presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli, si terrà la presentazione del libro di Salvatore Esposito “Fili d’innocenza”. Il romanzo d’esordio dell’autore vesuviano è già stato insignito della menzione d’onore al concorso letterario Premio Città di Grosseto 2019. Dopo i saluti dei presidenti di associazioni culturali e artistiche del territorio: Diana Pezza Borrelli per “Plebiscito & dintorni”, Carmine Ardolino per “Napoli Cultural Classic”, Antonio Falcone per “La fontana del Villaggio” e Christophe Mourey per “Cchiù Art”, introdurrà l’incontro la moderatrice Valentina Mazzella. A seguire gli interventi del giornalista consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, dello speaker Gianni Simioli, del rinomato scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano Maurizio de Giovanni e, infine, dell’autore del libro Salvatore Esposito. Durante la presentazione gli attori Emiliana Caiazzo e Aurelio Cerciello declameranno alcuni stralci del romanzo accompagnati alla chitarra da Chiara Di Matteo. L’evento sarà impreziosito da alcune opere d’arte di Christophe Mourey e Carla Merone, autrice dell’opera raffigurata sulla copertina del libro.