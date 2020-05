Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del consigliere di opposizione Salvatore Rianna rispetto al mancato svolgimento della seduta di Consiglio Comunale di questa mattina.

“Il primo Consiglio Comunale dopo l’emergenza da Coronavirus non si riunisce per evidenti problemi di accordo nella maggioranza. Facile prevedere che liquideranno la questione come una mera casualità, ma qui non siamo nati ieri e i cittadini devono sapere che c’è in atto una lotta intestina. In seconda convocazione, domani, sentiremo parole di rassicurazione ma la verità è una e una soltanto: il primo debutto della nuova giunta comunale è stato un vero e proprio flop. La peggiore presentazione che si potesse prevedere”.