Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere Salvatore Rianna.

“I politici di Somma Vesuviana tirati in ballo dagli indagati di Concorsopoli si dimettano”. Lo dichiara il consigliere di opposizione Salvatore Rianna che oggi, dai social, chiede al Sindaco di Somma Vesuviana di evitare altro fango per la città. “L’inchiesta sui concorsi truccati di Sant’Anastasia, con le dichiarazioni degli arrestati trapelate su numerosi organi di stampa, chiama in causa Somma Vesuviana per il coinvolgimento di due persone, un amministratore che avrebbe “raccomandato” concorrenti e un tecnico dal ruolo delicato che avrebbe pagato per vincere uno dei concorsi” – commenta Rianna, che aggiunge: “Già la melma ha sfiorato Somma Vesuviana con le indiscrezioni trapelate su un’altra inchiesta, quella che riguarda le elezioni 2017, non vorremmo che anche stavolta schizzi di fango macchino la città. I nomi dei due coinvolti a diverso titolo non sono trapelati sui giornali ma fare “2 + 2” non è difficile e seppure così non fosse per chiunque, si rischia di espandere i sospetti all’intera Amministrazione Comunale. Le dimissioni sono l’unica strada e, se non saranno loro a mostrare più attaccamento all’onore della Città che alla poltrona, ci pensi il Sindaco stesso ricordando che l’indagine di cui parliamo è stata brillantemente condotta dai suoi colleghi della Guardia di Finanza. Non può consentire, lo auspichiamo, che Somma Vesuviana sia amministrata da chi è sospettato di “raccomandare” i suoi protetti o da chi avrebbe messo mano al portafogli per vincere un concorso al quale tanti giovani disoccupati ambivano”. “Aspettiamo con fiducia” – conclude il consigliere Rianna.

