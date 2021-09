Riceviamo e pubblichiamo

PALMA CAMPANIA – Il Comune di Palma Campania dona un busto in marmo, raffigurante Gabriele D’Annunzio, alla Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”. L’opera d’arte sarà realizzata dallo scultore Gabriele Vicari in due copie, una delle quali verrà esposta proprio a Palma Campania nei prossimi mesi.

Nasce, così, una partnership tra Palma Campania e il Vittoriale degli Italiani, la casa-museo più visitata al mondo che nacque su committenza di Gabriele D’Annunzio. Il sindaco Nello Donnarumma, insieme a una rappresentanza dell’amministrazione comunale, il 18 settembre sarà a Gardone Riviera, sede del Vittoriale, per l’inaugurazione del nuovo Museo della Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni. In quella occasione, il sindaco donerà la scultura in marmo a Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, che poi sarà presente a Palma Campania quando il busto di D’Annunzio verrà qui esposto.

Gabriele Vicari è pittore e scultore con opere stabilmente collocate sia in collezioni pubbliche, sia private in Italia e all’estero (Denver, Victoria, Santa Maria a Monte, Bruxelles, Camaiore, Londra, Oslo, Firenze, Cefalù) ed è ritenuto uno dei maggiori ritrattisti italiani. La scultura raffigurante D’Annunzio commissionata dal Comune poggerà su una base in pietra estratta da una cava che si trova in località Castello, borgo di Palma Campania.

«Con questa iniziativa proseguiamo nel nostro progetto di mettere Palma Campania al centro del dibattito culturale e artistico non solo regionale ma anche nazionale. Diamo vita ad un dialogo col Vittoriale degli Italiani che sarà certamente proficuo e porterà nuove opportunità alla nostra città», commenta il sindaco Nello Donnarumma