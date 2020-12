Il Cis, il centro all’ingrosso della provincia di Napoli, ha deciso di donare all’ospedale di Nola un ultracongelatore di ultimissima generazione della serie Tsx in grado di conservare oltre 290mila dosi di vaccino anti Covid-19. La macchina servirà a conservare i vaccini con una temperatura di -80 gradi in attesa dell’utilizzo.

I nuovissimi congelatori sono quanto di più tecnologicamente avanzato si possa attualmente trovare sul mercato grazie alle caratteristiche tecniche innovative che permettono incredibili performance riducendo in maniera drastica consumo il energetico e l’impatto ambientale. La consegna dello strumento, da parte dell’amministratore delegato della struttura commerciale nolana Claudio Ricci alla direttrice sanitaria dell’ospedale Daniela Schiavone, è prevista per i primi giorni del 2021. Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, così come i vertici aziendali, ha espresso “viva gratitudine al Centro Ingrosso Sviluppo e al Comune nolano con il sindaco Claudio Minieri che ha supportato l’iniziativa”. “E’ particolarmente significativo che, in momenti di così grave difficoltà per le strutture sanitarie pubbliche nazionali, gli operatori privati colgano la necessità di un loro supporto al fianco di esse. Questo – ha aggiunto Sosto – ci dà tanta fiducia e ci spinge a lavorare con ancora più impegno per offrire ai cittadini servizi sanitari all’altezza”.