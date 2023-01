Iannelli porta la sua Napoli nel calendario di Pulcinella

Il calendario 2023 di Angelo Iannelli a sostegno di Pulcinella e di Napoli

Dopo il successo delle passate pubblicazioni del primo calendario umano al mondo di Pulcinella, richiesto in: Giappone , U.S.A , Germania e diverse regioni d’Italia . L’attore e scrittore Angelo Iannelli, interprete del personaggio simbolo di Napoli e Acerra , continua a regalarci momenti di spensieratezza e allegria , con il suo personaggio .

Il suo progetto è stato curato minuziosamente in stile settecentesco, con bellissimi scatti fotografici effettuati a Napoli sul lungomare, al centro storico ,a San Gregorio Armeno e Posillipo, con strumenti tipici e scaramantici del tempo, come: la fisarmonica, il mandolino , la tammorra, il corno e dove si evidenzia la sua fame con: la pizza, i maccheroni , i formaggi e un buon bicchiere di vino.

L’obbiettivo dell’ ambasciatore del sorriso è quello di far ricordare Pulcinella , Napoli e i suoi posti più belli, che continuano a richiamare turisti da tutto il mondo . il poliedrico Iannelli è riuscito a dargli in questi anni un volto sociale , con il suo impegno per la terra dei fuochi, la pandemia , la legalità , asserisce: la maschera eterna è una vera terapia per bambini e adulti , bisogna sostenerla per la nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale e poi è un portafortuna , ho voluto in questo mio progetto internazionale portare negli scatti geniali di Burrone le strade e i luoghi più belli della città.

Per la realizzazione del progetto ci sono voluti diversi mesi per la migliore perfezione progettuale. La presentazione del calendario avverrà prossimamente alla presenza di diverse personalità del panorama artistico, sociale e culturale. Progetto Angelo Iannelli, partner del calendario l’Associazione Vesuvius A. P.S , fotografo Vincenzo Burrone , Pulcinella Angelo Iannelli