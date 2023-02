I nuovi gemelli del gol Osi e Kvara demoliscono lo Spezia: il Napoli guarda sempre più in alto…

Prova di forza assoluta del Napoli, che nel lunch match della 21ª giornata, si impone al Picco di La Spezia per 0-3, confermandosi padrone incontrastato del campionato e del proprio destino. Gli uomini di Spalletti si dimostrano estremamente cinici, come solo le grandi squadre sanno fare, sfruttando le tre gravi ingenuità di portiere e difesa avversari per realizzare le tre reti che decidono un match più complesso di quanto dica il risultato.

Per l’ennesima volta in questa stagione risulta evidente l’importanza dei cambi e di una rosa lunga: l’ingresso di Politano ha cambiato immediatamente la partita, dal momento che è un suo movimento a trarre in errore Reca nell’occasione del rigore; dunque occorre fare un plauso al mister, che si dimostra ancora perfetto nella lettura delle situazioni di gioco. Senza dubbio protagonista di giornata è Kvara, capace di siglare un rigore perfetto, di far venire il mal di testa alla difesa dei liguri con i suoi dribbling ubriacanti e la sua tecnica fenomenale, ma anche di essere molto altruista come nel caso del terzo gol. Si sprecano le parole e gli aggettivi per Osimhen, le cui doti fisiche lasciano sempre più stupefatti partita dopo partita: impressionante la corsa su Caldara in occasione del gol annullato, irreale quasi il suo stacco di testa nell’azione dello 0-2.

In attesa del derby tra Inter e Milan di stasera, che permetterà inevitabilmente di allungare su almeno una delle due, il Napoli posa un ulteriore gradino nella scalata al tricolore.