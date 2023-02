Bertenni, il coiffeur dei manager: “Scelgo il look sulla base del lavoro di ogni cliente”

CASORIA. Anche nel 2023 la moda maschile vedrà un aumento della richiesta di centri specializzati, infatti sono sempre più gli uomini che curano il proprio aspetto ed il proprio look e per farlo, così come le donne, si affidano a professionisti del settore. Il fenomeno è dovuto ai cambiamenti sociali che si sono avuti negli ultimi anni soprattutto al diffondersi dell’utilizzo dei social media anche come strumento di divulgazione del brand e dell’immagine ai fini lavorativi. Motivi per i quali si registra un aumento del numero dei saloni dedicati al trattamento del look maschile e che si differenziano dai classici “barbieri” di un tempo, a partire dal taglio di capelli, barba e trattamenti estetici.

“Sono sempre più i professionisti che cercano un servizio di consulenza completo nei saloni da uomo – dichiara Francesco Bertenni titolare del salone Bertenni Uomo – ma bisogna fare attenzione a saper interpretare le varie esigenze. Ad esempio tra i miei clienti ci sono avvocati e medici, entrambi professionisti ma con esigenze di stile diverso dovuto alla quotidianità, perché mentre uno indossa un camice ed una cuffietta tutto il giorno e magari ha esigenza di un taglio corto e barba rasata, l’altro indossa tutto il giorno giacca e cravatta in tribunale o fa ricevimento al suo studio e quindi si può optare per un taglio più lungo e phonato e barba curata e definita. Poi magari ci sono gli imprenditori che stanno tutto il giorno in giro e possono scegliere uno stile più giovanile e smart. Infatti, indossando abiti meno formali come camicia senza cravatta o maglioncino si può consigliare un taglio più alla moda e più giovanile. Il tutto passa attraverso una piccola intervista che viene fatta al cliente al fine di interpretare le sue esigenze di vita sia lavorative ma anche private come ad esempio se svolge attività sportive ed infine si sceglie insieme la strategia di look da costruire tenendo conto delle geometrie e la conformazione della testa e del viso”.

Il maestro Francesco Bertenni da anni opera nel settore ed è molto apprezzato soprattutto da imprenditori e professionisti per aver saputo interpretare in anticipo le esigenze di queste categorie che cercano oltre al servizio anche puntualità e riservatezza e Bertenni Uomo è un salone sito in Casoria (NA) conosciuto per la sua professionalità ed il suo servizio come il ricevimento puntuale su appuntamento.

L’uomo ormai è attento alla cura della persona almeno come la donna in un’epoca in cui l’immagine e la ricerca delle cose belle, insieme a preparazione ed impegno, diventano di fondamentale importanza per avere successo nella vita.