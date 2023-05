I campioni delle auto in miniatura di scena al PalaCasoria per tre giorni

Casoria. Il PalaCasoria Domenico D’Alise si accende per un evento a caratura mondiale. Nella seconda settimana di maggio il Palazzetto si trasformerà in una pista per la 24h World Race Endurance a squadre Classiche NSR: a sfidarsi nell’area che diventerà per l’occasione una pista saranno le slot car, auto elettriche in miniatura che riproducono modelli da corsa.

Si tratta dell’evento più atteso di questa specialità nell’ultimo decennio, visto che l’ultima 24h si è tenuta nel 2014, con 250 piloti provenienti da tutto il mondo. Uno spettacolo davvero unico non solo per gli appassionati e che richiamerà molte persone. L’organizzazione ha scelto Casoria anche grazie al fattivo sostegno nell’allestimento dell’amministrazione locale guidata da Raffaele Bene, dell’assessore alle Politiche Giovanili di Marianna Riccardi e dell’assessore allo Sport Vincenzo Russo.

La WRE sarà protagonista di una tre giorni che comincerà giovedì 11 maggio, entrando nel vivo con la gara vera e propria nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13. L’area sarà dotata anche di stand gastronomici e spazi per dormire riservati ai protagonisti della kermesse

IL PROGRAMMA

Giovedì 11:

11:00 – 20:00 – Prove libere

19:00 – Verifiche tecniche

21:00 – 23:00 – Prove libere notturne (con muletto)

Venerdì 12:

8:00 – 12:30 – Prove libere (per team assenti giovedì)

11:00 – 12:30 – Verifiche tecniche (per team assenti giovedì)

13:30 – Qualifiche

15:00 – Inizio gara

22:00 – 06:00 (sab) – Fase notturna

Sabato 13:

15:00 – Fine gara

15:30 – Premiazione

Domenica 14:

25Th NSR Anniversary at NSR Factory