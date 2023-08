Hinterland bersagliato dai malviventi, boom di furti e scippi

Furti, scippi, rapine nel periodo estivo si registra un incremento. Cresce, dunque, la preoccupazione per un fenomeno che negli ultimi anni a Napoli e provincia sembra aver subito una notevole impennata, anche per la presenza di bande specializzate, ritenute molto abili.

Nessuna tregua dai furti.

Durante il periodo estivo si registra, ogni anno, un incremento di furti e scippi. I malintenzionati sfruttano l’assenza di proprietari e inquilini per entrare nelle abitazioni. Purtroppo è una delle maggiori preoccupazioni sia di privati che di proprietari di negozi. Un fenomeno particolarmente avvertito nel territorio di Napoli e provincia, in particolare a Pomigliano D’arco e Casalnuovo.

L’ultimo episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella stazione centrale di Napoli dove, nonostante i controlli serrati, scippi, furti e rapine restano all’ordine del giorno, infatti, ci sono stati tre arresti in poche ore.

Spostandoci in provincia, nel caso di specie ad Afragola, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso due individui che arrivano con il loro veicolo, svuotano il bidone della spazzatura, lo caricano e vanno via. Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli denuncia l’accaduto sui social e, rende pubblico anche il video del furto. Video a questo link: https://www.instagram.com/p/CvzxoFBofjh/

Il deputato commenta così: “Non lasciano in pace niente e nessuno. Delinquenti e ladri fanno razzia di tutto e terrorizzano la popolazione. Si sentono al sicuro e diventano sempre più spregiudicati anche nel portare a segno colpi da poco perché tanto sanno che non corrono nessun rischio. C’è troppa indulgenza, le leggi sono troppo morbide e neanche vengono applicate molto spesso. Questa gente è come il contenuto del bidoncino che hanno rubato: #monnezza. E come tale va trattata”.