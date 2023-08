Somma Vesuviana e la sua primavera culturale: turisti inglesi, americani, francesi

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano): “ C’è l’effetto Napoli. Ringraziamo famiglie straniere e in generale tutti i turisti che provenienti dal Nord Italia e dall’Estero hanno scelto il nostro paese per alloggiare e magari gustare la meravigliosa gastronomia sommese. E’ l’effetto Napoli e di una comunicazione promozionale del territorio. Ora dobbiamo cogliere questa opportunità ed arrivare alla nascita della Fondazione per i Beni Culturali di Somma Vesuviana! ”.

“Somma Vesuviana deve conoscere una primavera culturale. In questi giorni i molteplici band breakfast che sono sul territorio e anche le varie strutture alberghiere sono piene. C’è l’effetto Napoli del quale si avvantaggia anche il territorio vesuviano. Somma però ha un grande patrimonio culturale che spazia dal Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, alla Villa Romana Augustea presso la quale stanno per riprendere gli scavi archeologici o ancora dalle Cripte Sotterranee del meraviglioso Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, al Santuario Mariano di Castello con annesso Museo delle Tradizioni Etnostoriche delle Genti Campane. Somma Vesuviana ha una grande tradizione gastronomica con alta ristorazione. Bisogna però lavorare alla nascita della Fondazione per la valorizzazione e promozione di tutto il Patrimonio Culturale sommese. Un messaggio chiaro proviene dal territorio. Ringrazio ad esempio le associazioni Tramandars e Amici del Casamale che sono riuscite a recuperare l’ipogeo della Chiesa Collegiata trasformandolo in spazio museale. Oggi all’ipogeo di Somma Vesuviana è possibile immergersi nell’opera davvero bella di Vittorio Valiante, dedicata alla Maternità. A breve avremo tanti eventi intensi. Ad esempio il Palio edizione 2023 che si svolgerà dal 7 al 9 Settembre con il Corteo Storico in costumi tradizionali. Sono almeno un centinaio i ragazzi di qualsiasi età che stanno partecipando ai laboratori estivi per la fase preparatoria al Palio 2023. Un grande lavoro messo in campo dai Focolarini di Chiara Lubich, dai Giovani del Centro Vita in Piazza Vittorio Emanuele III. Il 9 Settembre, Somma Vesuviana sarà un grande Villaggio dello Sport e il 10 la grande Maratona Due Comuni con centinaia di atleti. Un grande evento targato Telethon con la supervisione del Coordinatore Telethon Napoli, Tancredi Cimmino.Qualche giorno dopo, Somma Vesuviana, vedrà lo svolgimento della tradizionale Festa di San Gennaro. Complessivamente saranno almeno 15 giorni di eventi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, intervistato in mattinata dalla stampa, in particolare da Radio Marte.

