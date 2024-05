“Habemus Assessore”: come volevasi dimostrare Marigliano è nella squadra di Simonetti

“Voce di Popolo non mente” di solito. Dietro le dicerie, infatti, c’è sempre una piccolissima parte di verità e così è stato anche per la politica di Ottaviano che vede l’inserimento del neo assessore Piergiorgio Marigliano, “figlio d’arte“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, che dà il benvenuto a Piergiorgio Marigliano nella giunta comunale in rappresentanza di Forza Italia. Il neo assessore avrà deleghe in diversi ambiti, quali Protezione civile, Pubblica illuminazione, Cooperazione internazionale, Bilancio e Programmazione e Sport.

Non è dunque una sorpresa per nessuno che, proprio il figlio dell’ormai ex assessore Marigliano (dimesso per candidarsi alle elezioni comunali di San Giuseppe Vesuviano), abbia preso il posto del padre nonostante ad Ottaviano si fosse già levato da alcune settimane il brusio di un leggero malcontento, soprattutto da parte dell’opposizione.

Nonostante quelle che potrebbero evidentemente considerate “male lingue“, ora al giovane assessore non resta che dimostrare il suo valore e il duro impegno per svolgere al meglio le sue funzioni per la città di Ottaviano.