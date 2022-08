Gli tolgono Reddito perchè è pregiudicato e lui vende droga: “Devo campare anche io…”

TORRE DEL GRECO: revocato il reddito di cittadinanza si affida alla droga per fare soldi. 47enne arrestato dai Carabinieri

Quando i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco lo hanno sorpreso con la droga non ha perso tempo a far valere le sue ragioni. Nel marzo scorso, gli stessi militari gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza perché pregiudicato e, ora che quel denaro non era più garantito, doveva pur trovare una nuova fonte di sostentamento. E così la scelta del 47enne di Torre del Greco è caduta sugli stupefacenti.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 58 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla pg.