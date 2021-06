In occasione del Giugno Nolano, oggi sabato 19 giugno alle ore 18:00 presso il Cortile della Curia Vescovile di Nola, in via San Felice 30, sarà celebrata la cerimonia di riconoscimento “Il Cullatore Nolano” in ricordo di Andrea Foglia, socio dell’associazione Mamma Nola e storico cullatore.

Un altro anno senza la tradizionale Festa dei Gigli a Nola. Un altro anno di silenzio in una città che lentamente si rialza dopo la pandemia. Un altro anno di vuoti, proprio come quello che ha lasciato Andrea Foglia, storico cullatore nolano a cui sarà dedicata una serata nel corso di giugno, che tra i 12 è il mese a cui i nolani sono più affezionati. Generalmente ricco di feste ed eventi che animavano le stradine del centro storico in vista della tanto attesa Festa dei Gigli, questo è già il secondo anno in cui la tradizione si interrompe, o meglio, assume nuove sfumature e a passo lento si ritorna verso la normalità. Ed è proprio in ricordo di Andrea Foglia, socio particolarmente attivo dell’associazione Mamma Nola, nonché storico cullatore della Festa dei Gigli che oggi, sabato 19 giugno alle ore 18:00 presso il cortile della Curia Vescovile di Nola, in via San Felice 30, sarà celebrata la cerimonia di riconoscimento “Il Cullatore Nolano”.

“Durante l’evento doneremo un riconoscimento a un cullatore di ogni singola paranza di Nola. I cullatori che riceveranno il riconoscimento rispecchiano la figura di Andrea Foglia: la sua passione per la festa, l’attaccamento alla paranza, il suo spirito di sacrificio, il suo impegno sociale e civico per la città e l’amore per San Paolino”, dichiara il presidente dell’associazione Mamma Nola, Nicola Cutolo.

Contro ogni estremismo, nel rispetto dei valori paoliniani che rappresentano le fondamenta della festa, Carlo Fiumicino aggiunge: “Il riconoscimento ha il preciso intento di trasmettere l’esempio dei cullatori individuati ai giovanissimi nolani, affinché si combattano stereotipi di fanatismo e protagonismo”.

All’evento saranno presenti il sindaco di Nola Gaetano Minieri, l’assessore ai beni culturali Ferdinando Giampietro, il presidente della Fondazione Festa dei Gigli Nicola Argenziano. Interverranno il prof. Luigi Pasciari, il dott. Francesco Allocca e l’avv. Carlo Fiumicino. Prenderanno parte all’incontro anche i maestri di festa 2020/2021. Inoltre, la serata sarà l’occasione adatta per donare un ulteriore riconoscimento, “Mamma Nola in rosa” per premiare la donna che si è più impegnata nel tempo a servizio della festa eterna e della città di Nola. Un mese di giugno, dunque, diverso dal solito, ma ugualmente intenso di momenti significativi.