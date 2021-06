L’Europa riparte: chi sarà Immunizzato dal covid-19 potrà spostarsi sia in Italia che all’estero tramite il green pass.

Si tratta di un vero e proprio passaporto digitale, un Qr code, che è possibile custodire sul proprio cellulare o anche stampare su carta, il quale, una volta inquadrato, fornirà tutte le informazioni necessarie a testimoniare l’immunità al covid-19.

Questo documento digitale potrà essere rilasciato, a discrezione di ogni paese, anche a chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino, in questo caso però, non è detto che in tutti i paese dell’UE si porti avanti questa regola e inoltre, a tutte le persone che hanno ricevuto il mix di vaccini, ad esempio prima dose di Astrazeneca e seconda dose di un altro vaccino autorizzato Ema. Il green pass, che sarà operativo dal prossimo 1 luglio, è un sistema organizzato in vista della ripartenza mondiale. Chi ne sarà in possesso potrà viaggiare, spostarsi facilmente su territorio nazionale, partecipare ad eventi pubblici, anche al chiuso, matrimoni, concerti, eventi sportivi, fiere, spettacoli, convegni e usufruire dei servizi delle strutture sanitarie assistenziali.

È possibile avere il proprio passaporto verde cartaceo o scaricarlo su smartphone, tablet o pc andando sul sito ufficiale del Governo o utilizzando le apposite app; in alternativa è possibile richiederlo anche al proprio medico di base che sarà in grado di recuperarlo tramite la tessera sanitaria.

