Giovanissimo di Ottaviano va nei locali con bastone d’acciaio in auto

Movida, carabinieri presidiano il centro città. ancora armi e droga tra i più giovani

Controlli mirati anche in centro città, luogo in cui movida e locali notturni attirano giovani da tutta la provincia. Impegnati i carabinieri della compagnia Napoli Centro, supportati da quelli del Reggimento Campania.

Denunciato un 23enne di Mugnano di Napoli, trovato in possesso di due coltelli nascosti nell’auto che stava guidando.

Un altro giovane, 21enne di Ottaviano, è stato denunciato perché in auto nascondeva un bastone artificiale in gomma dura con un’anima in acciaio.

Stessa sorte per un diciottenne di Giugliano in Campania. In tasca un tirapugni in metallo.

6 i parcheggiatori abusivi sanzionati: quattro di questi denunciati per violazione del DACUR e uno per non aver rispettato un ordine di allontanamento.

Durante il servizio, sono state rinvenute e sequestrate significative quantità di sostanze stupefacenti: hashish, marijuana e cocaina, nascoste in locali comuni di un condominio.

Ancora in un locale condominiale, i carabinieri hanno rinvenuto un ordigno esplosivo improvvisato, composto da due dispositivi pirotecnici modificati e legati tra loro con una miccia,

8 le contravvenzioni al Codice della Strada, 2 i veicoli sequestrati