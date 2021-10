Giovani (Democratici) Sommesi si incontrano per il futuro della città

Quale futuro immagini per Somma Vesuviana?

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Giovani Sommesi

Somma Vesuviana – Non preoccuparti se non hai ancora la risposta non è una domanda semplice, il futuro va costruito insieme. Troppe volte abbiamo sentito dire che noi giovani non crediamo più nella politica ma è la politica che non ha creduto nei giovani. Noi giovani siamo semplicemente annoiati e disgustati da una vecchia politica che invoca sempre al cambiamento e alla rinascita di qualcosa che non si avvera mai.

Somma Vesuviana necessita di un rinnovamento culturale di ampie vedute per esprimere tutte le sue potenzialità, a questo proposito entra in gioco la nostra visione giovane e limpida che può portare ad un significativo sviluppo politico del nostro territorio. C’è bisogno della collaborazione di tutti noi per realizzare i nostri nuovi propositi, di mettere in pratica le nostre idee.

Abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, come scrisse Gramsci, per agitare la classe politica sommese. La mediocrità della classe politica a cui assistiamo deve tintinnare, deve turbare, irritare.

Su queste basi, abbiamo bisogno di ragazzi che pensino e immaginino nuove prospettive per le politiche sociali, per la cultura, per l’arte, per lo sport. Noi giovani dobbiamo farci sentire su questi temi e non lasciare tutto questo alla mercé di una classe politica che va avanti da vent’anni, condita da toni politici rozzi e un interesse per il patrimonio culturale bassissimo.

Per questo abbiamo deciso di incontrarci. Non abbiate timore, non abbiate paura! Il futuro appartiene a noi, credeteci!

SABATO 30 OTTOBRE ORE 17:30, ci vediamo nella sede del circolo dei Giovani Democratici (p.zza Vittorio Emanuele III,Somma Vesuviana)

Il segretario GD Somma Vesuviana

Carlo Fraticelli