Giovane di Sant’Antanastasia fermato per spaccio a Cisterna: addosso tre tipi di droga

CASTELLO DI CISTERNA: Carabinieri arrestano pusher 37enne

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Aniello De Falco, 37enne di Sant’Anastasia già noto alle forze dell’ordine.

E’ in Via Leopardi e non può sottrarsi alla perquisizione. Addosso 24 dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish. Un campionario per ogni esigenza del cliente e 50 euro in contante ritenuto fondo cassa di un’attività illecita.

De Falco è finito in manette e poi ai domiciliari. E’ ora in attesa di giudizio.

DE FALCO Aniello, nato a San Giorgio a Cremano il 27 feb. 85, residente a Sant’Anastasia