Pomigliano, le condizioni del 29enne precipitato: lavorava a un cantiere Superbonus 110%

Il giovane di Pianura stava lavorando in un cantiere aperto grazie al finanziamento governativo per la ristrutturazione delle facciate

E’ caduto da un’altezza di sei metri, mentre stava lavorando in un cantiere privato aperto grazie al “Superbonus 110 %”. Intanto ha riportato traumi e ferite su varie parti del corpo un giovane operaio di 29 anni precipitato dall’impalcatura di un cantiere di Pomigliano. Ha subito un brutto colpo. Il manovale, originario del quartiere napoletano di Pianura, si trova ricoverato al Cardarelli, da ieri pomeriggio. E’ in condizioni gravi ma stabili. Il cantiere in cui è avvenuto il fatto è stato sequestrato dai carabinieri. L’ennesimo dramma del lavoro si è consumato intorno alle16 e 30, in via Lecce 35, pieno centro cittadino. Qui il giovane manovale stava salendo su un ascensore esterno montato dalla ditta per cui lavora allo scopo di permettere di salire rapidamente sui ponteggi installati davanti alla facciata di un condominio, un palazzo piuttosto alto. Il mezzo con cui l’operaio stava risalendo i ponteggi è un ascensore semiaperto.

A un certo punto però il manovale è caduto, proprio mentre l’elevatore lo stava portando in alto. Poco dopo, il violento impatto a terra. L’uomo è rimasto riverso sull’asfalto. E’ stata quindi chiamata un’ambulanza che lo ha rapidamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono state subito giudicate preoccupanti dai sanitari. Il manovale stava lavorando alla ristrutturazione di un palazzo, un condominio, ristrutturazione consentita grazie al finanziamento statale Superbonus 110 %, che dà la possibilità di rifare gli edifici con un contributo pubblico che copre l’intera spesa.

A Pomigliano sono molti i fabbricati che stanno ricevendo questo tipo di agevolazione che ha dato un nuovo impulso alle attività edili. Ma nel frattempo i pericoli sono sempre in agguato. Sempre da queste parti, nel settembre del 2021, un operaio perse la vita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di una ditta che si occupa della manutenzione di mezzi pesanti.

Il fatto avvenne la mattina del 4 settembre ma la notizia fu comunicata solo il giorno dopo. La vittima si chiamava Francesco Martino e aveva 34 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’operaio, originario di Mugnano di Napoli, stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container quando un braccio meccanico si staccò e lo travolse in pieno. Il giovane lavoratore morì sul colpo. Sull’episodio fu aperta un’inchiesta. Intanto si attendono notizie anche su questo nuovo dramma. L’episodio è stato avvolto nel più stretto riserbo. Indagano i carabinieri.