Giornata granata per il Casalnuovo dei miracoli: per il big-match biglietti gratis o scontati

CASALNUOVO – Allo Stadio “Domenico IORIO “ di Casalnuovo di Napoli, in occasione del big Match di domenica, Real CASALNUOVO- Acireale, sarà festa, grazie alla “Giornata Granata.

Per l’occasione, i ragazzi fino a 14 anni e le donne entreranno gratis, mentre il tagliando di ingresso, per tutti quanti gli altri, sarà ridotto a 5 euro. La matricola terribile campana, il Real Casalnuovo, con i cugini del Portici, sono le uniche squadre regionali del girone I (Calabro- Siculo) dell’Interregionale. Il Real Casalnuovo, del Presidente Stompanato e di Mister Esposito, si sta imponendo con ottimi risultati, attualmente è in zona playoff.

Per la prima volta, nella sua storia calcistica, il Casalnuovo è in serie D e grazie ai risultati, si trova tra le grandi del girone candidate alla lega pro.

Domenica, allo stadio IORIO, saranno di turno i granata dell’Acireale: un match di alta quota. Intanto, a Casalnuovo la festa continua, dopo la grande vittoria contro la Reggina in terra calabra.

Per il momento, i successi degli ultimi 40 giorni danno ragione ad una rosa compatta e salda e la serie di sei risultati positivi la piazzano nelle alte sfere della classifica del girone di ferro della quarta serie. La festa è qui e Domenica, allo stadio “Domenico IORIO “, sarà doppia, in occasione della “giornata GRANATA”