Giovani artisti in scena al Gloria di Pomigliano

Domenica 17 dicembre alle 18:30 i giovani artisti della Stabile Magic Gloria porteranno in scena la commedia “A’ vita è na granda risata!”. L’appuntamento è fissato al Teatro Gloria di Pomigliano D’Arco.

I trentaquattro talentuosi e carismatici attori, diretti da Alfonso Pannella anche in veste di sceneggiatore, danno appuntamento al pubblico per assistere alla loro brillante commedia e per sostenere il progetto del Teatro Gloria Cinema, incentrato sui giovani, sul loro entusiasmo e sulla loro passione per le varie forme d’arte.

Un invito ad allontanarsi dai social per apprezzare al meglio l’essenza dell’arte nelle sue forme più svariate.