Giochi senza frontiere al Vulcano Buono, via a Partenoland

Domani sera Vulcano Buono, “Partenoland”, giochi senza frontiere in salsa italiana. 200 atleti di 10 squadre in rappresentanza di 9 regioni: domani sera, sabato 22 luglio, nella “Container Arena Eutòpia” di Vulcano Buono va in scena Partenoland, sfida in 8 giochi che unisce alla competizione sportiva il divertimento e l’entusiasmo dello stare insieme, nel remake in salsa comunale di quello che è stato il famoso format televisivo “Giochi senza frontiere”, organizzato dal network nazionale Italia Gioca.

L’obiettivo principale dell’evento è quello di promuovere il territorio ospitante, la Campania, celebrandone l’arte, il folklore, la cultura e le tradizioni, e valorizzando gli aspetti più caratteristici, attraverso dei chiari riferimenti nei giochi da disputare, affinché ognuno di essi possa ricondurre a Partenoland, che identifica la stretta connessione con il territorio “PARTENOPEO” e il tema dell’“ARTE”, denominatore comune a tutte le gare. Sul finale, “NOLAnd”, a menzionare la città che ospita l’intera kermesse e “LAND”, che rende l’immediata percezione di un parco divertimento, che ispira l’intera manifestazione e lo spirito dell’associazione stessa. L’evento è organizzato in collaborazione con Vulcano Buono ed è realizzato con il patrocinio dei comuni di Nola e di Saviano. Queste le squadre partecipanti:

DALMINE (BG) Lombardia; FIRMO (CS), Calabria; MOCONESI (GE) Liguria; PARMA (PR) Emilia Romagna; PESCARA (PE), Abruzzo; PESCOPAGANO (PZ) Basilicata; SAN FELICE CIRCEO (LT) Lazio; SAN PROSPERO (MO) Emilia Romagna; SAVIANO (NA) Campania e VAL COSA MEDUNA (PN) Friuli VG. I 10 sfidanti competeranno in una serie di giochi avvincenti e prove entusiasmanti, ben 8 in totale, dimostrando sul campo le proprie abilità, le strategie di squadra e la determinazione nell’affrontare gli ostacoli per conquistare il trofeo e togliere lo scettro ai campioni in carico di San Prospero, vincitori dell’edizione 2022.

Tra i giochi figurano quello del Carnevale di Saviano con “O’ Sisiniello”, e i “Gigli di Nola”. Ma anche “Osimhen e Pulcinella”, “Vulcano”, “Castello delle cerimonie ed i babà”.

Si preannuncia una grande partecipazione di pubblico per un evento ad accesso libero e gratuito.

Eutòpia è un’installazione semi-permanente composta da 48 container navali assemblati destinati alla dismissione, che diventano il fulcro del progetto, trovando una nuova vocazione. Disposti in modo da integrare nell’architettura esistente un “anfiteatro”, danno vita ad uno spazio polifunzionale, delle dimensioni di piazza Plebiscito a Napoli.