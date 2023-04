Giallo aviaria a Napoli per un ricoverato. Il Monaldi fa chiarezza

Aggiornamenti sull’uomo ricoverato al Monaldi. Non si tratta di aviaria, ma restano gravi le sue condizioni.

Non è aviaria. Il paziente di 50 anni di Scafati ricoverato attualmente all’ospedale Monaldi di Napoli non è affetto da aviaria. La notizia è stata smentita questa mattina, dall’Azienda Ospedaliera dei Colli con il bollettino medico. Secondo il bollettino, le sue condizioni cliniche restano severe e la prognosi, al momento, è riservata.

Il paziente è in circolazione extracorporea e presenta un tampone positivo per l’influenza H1N1, ovvero un ceppo influenzale già presente e diffuso. Dagli esami ematochimici preliminari, tuttavia, è emersa una rilevante immunodepressione (carenza di anticorpi IgG e IgM) per la quale sono in corso ulteriori accertamenti – conclude il bollettino.

Fonte foto: pagina facebook Ospedale Monaldi