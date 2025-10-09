Gasolio illegale a Marigliano, sequestrati 56mila litri dalla Finanza

Marigliano. I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, in data 26 settembre u.s., nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto dei traffici illeciti sul territorio, hanno sequestrato, a Marigliano, 2 automezzi, oltre 56.000 litri di gasolio per autotrazione di contrabbando e 1 cisterna, nonché denunciato 2 persone per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise.

In particolare, i militari del Gruppo di Nola hanno individuato e sottoposto a controllo un’auto-articolato telonato con targa romena che stazionava all’interno di un’area di parcheggio privata.

Durante le operazioni è emerso che il mezzo trasportava oltre 28.000 litri di gasolio in “cubotti” da 1.000 litri cadauno, scortati da documentazione contraffatta, e l’autista, di origine romena, non era in grado di dimostrare la legittima provenienza del prodotto.

Nella stessa area di parcheggio era pronta un’autocisterna riconducibile a una società italiana e una pompa per travasare il carburante da un mezzo all’altro, contenenti ulteriori 28.000 litri di prodotto petrolifero.

Al termine delle attività, dopo aver cautelato il gasolio fraudolentemente sottratto al pagamento dell’IVA e delle accise, gli automezzi e i contenitori utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio, il conducente dell’autoarticolato ed il rappresentante legale della società italiana sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola.

E’ doveroso rappresentare che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio di presunzione di innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.