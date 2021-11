Gang assalta banca con la ruspa, sventrato bancomat: strade off-limits a Volla

VOLLA – Choc a Volla, banditi assaltano banca con una ruspa. Nella notte una gang ha fatto irruzione nei locali della filiale di via Rossi della Banca Bper portando via il bancomat con i contanti all’interno dell’istituto di credito.

Le strade in questo momento sono interdette come evidenziato dal sindaco Giuliano Di Costanzo: “Si avvisano i cittadini che le strade di accesso al centro, in particolare Via Rossi, saranno interessate da rallentamenti per rilievi ed accertamenti per un furto avvenuto stanotte a danni della Banca BPER di Via Rossi.

Sono notizie che non vorremmo mai dare e che ci lasciano un senso di rabbia. Dobbiamo fare fronte comune con i comuni limitrofi e pretendere maggiore sicurezza per le nostre strade e i nostri concittadini.”

Ancora da quantificare il bottino che potrebbe essere ingente.