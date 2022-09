Furti alle auto, 37enne di San Giorgio fermato col borsello appena rubato

SAN GIORGIO A CREMANO. Carabinieri arrestano uomo per furto

I Carabinieri della stazione Napoli Poggioreale hanno arrestato per furto aggravato Rosario Campagna*, 37enne di San Giorgio a Cremano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno sorpreso l’uomo in pieno giorno mentre usciva da un’auto parcheggiata in via Taddeo da Sessa con un borsello tra le mani e hanno deciso di controllato. La serratura dello sportello lato passeggero era stata forzata e quel borsello non era il suo ma del proprietario dell’auto.

Arrestato, il 37enne è in attesa di giudizio. Il borsello è stato restituito al legittimo proprietario mentre gli arnesi da scasso utilizzati sono stati sequestrati.

* nato San Giorgio a Cremano (Na) il 25 set 1984