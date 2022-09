Stop a ditte funebri di due città, il commento della candidata alla Camera Donnarumma

Tina Donnarumma: «Interdittive antimafia, un plauso a chi ogni giorno opera per la legalità»

Sono cinque i provvedimenti antimafia, nei confronti di imprese e agenzie di Pomigliano d’Arco e Casalnuovo operanti nell’ambito dei servizi funebri.

“Va fatto un doveroso plauso alle forze dell’ordine e al Prefetto che, dall’inizio dell’anno, ha firmato ben 25 provvedimenti interdittivi nei confronti di società direttamente o indirettamente collegate alla criminalità organizzata” dice Tina Donnarumma, candidata del centrodestra per il Collegio Uninominale Campania 1/05 composto dai Comuni di Acerra, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia e Volla. «Chi quotidianamente è in campo per garantire legalità e sicurezza avrà sempre il mio supporto e quello della coalizione di centro destra. Questi territori hanno già pagato fin troppo cara la persistenza di cartelli criminali” aggiunge la Donnarumma.