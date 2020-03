Francesco Urraro presenta una interrogazione per chiedere la sospensione delle attività del tribunale di Napoli

ieri abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia chiedendo la sospensione delle attività nei tribunali di Napoli, o comunque su tutto il territorio nazionale.

Con interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, premettendo la sussistenza di casi di contagio da Covid-19 in Campania tra cui anche Avvocati che esercitano attività professionale nel Distretto della Corte di Appello di Napoli così come segnalato dall’Ordine Forense di Napoli, ho chiesto, tra l’altro, quali misure intende adottare nonché la sospensione temporanea delle udienze e la sospensione dei termini processuali, così da contenere il rischio di una possibile propagazione del contagio tenuto conto delle attività e degli spostamenti degli Avvocati e del personale nello stesso Circondario. Tale sospensione avrebbe tra l’altro il vantaggio di evitare e/o coordinare al meglio forme di autoquarantena che probabilmente non pochi avvocati, venuti a contatto nei giorni passati con soggetti positivi al test di covid-19, decidano o siano indotti ad adottare a tutela della salute non solo di se stessi e delle loro famiglie ma anche di tutti i cittadini.

Sen Francesco Urraro