Forza Italia, Nunziante nominata responsabile delle Politiche Sociali

Napoli. Concetta Nunziante nominata responsabile politiche sociali di Forza Italia.

La dott.ssa Concetta Nunziata è stata nominata responsabile del dipartimento Politiche sociali di Forza Italia per le dieci municipalità di Napoli. Questo rappresenta un significativo sviluppo nell’ambito delle politiche sociali del partito. Questo incarico è stato attribuito grazie all’impegno e al supporto del consigliere Massimo Scherillo, che ha lavorato diligentemente per rafforzare la presenza e l’influenza del partito a livello locale.

“La dott.ssa Nunziata, nota per la sua dedizione e competenza nel campo delle politiche sociali, porterà avanti il lavoro per migliorare i servizi e le iniziative rivolte alle comunità locali. La sua esperienza e il suo approccio innovativo sono visti come elementi chiave per affrontare le sfide sociali che Napoli e le sue municipalità stanno affrontando”. Dichiara Massimo Scherillo che ha giocato un ruolo cruciale in questa nomina, riconoscendo l’importanza di avere una figura qualificata e motivata alla guida di un dipartimento così delicato e strategico.

In conclusione, la nomina della dott.ssa Concetta Nunziata rappresenta una svolta importante per Forza Italia a Napoli. Si auspica che sotto la sua guida, il dipartimento Politiche sociali possa sviluppare iniziative efficaci e concrete a favore dei cittadini, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita nelle dieci municipalità della città.