Forza Italia accoglie i transfughi casertani di De Luca: Caputo e Zannini in lista

Forza Italia in Campania sembra sempre più la “casa dell’accoglienza” per gli ex fedelissimi deluchiani, pronti a salire sul carro azzurro in vista delle prossime elezioni regionali. Il partito di Antonio Tajani, che negli ultimi mesi ha moltiplicato i contatti trasversali, si prepara infatti a schierare in prima linea nomi di peso provenienti dal mondo politico legato – fino a ieri – alla galassia di Vincenzo De Luca.

Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti di via del Plebiscito, la candidatura dell’attuale assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo sarebbe data per scontata. L’esponente originario di Caserta, che ha già attraversato più stagioni politiche, potrebbe questa volta correre a Napoli e non nella sua provincia, aprendo così il campo a un rimescolamento strategico delle liste.

A Caserta, infatti, dovrebbe essere della partita Giovanni Zannini, consigliere regionale che nella scorsa tornata elettorale aveva raccolto un consenso record e che, nonostante la fede deluchiana dichiarata, sarebbe pronto a difendere il seggio sotto le insegne forziste. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe l’ennesimo esempio di come le bandiere politiche possano cambiare colore con disinvoltura quando si avvicinano le urne.

Non mancano poi le riconferme interne, con Franco Cascone in pole position per un nuovo mandato, a dimostrazione che, tra “ospiti illustri” e fedelissimi di lunga data, Forza Italia sta costruendo liste capaci di mescolare esperienza e nuove entrate.

La strategia appare chiara: aprire le porte a chiunque possa garantire pacchetti di voti, a prescindere dal percorso politico precedente. Un’operazione che, inevitabilmente, alimenta polemiche e malumori negli ambienti del centrodestra, dove non tutti guardano con favore alla trasformazione del partito in un porto sicuro per chi decide di lasciare l’orbita di De Luca.