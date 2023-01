Follia a Marigliano: chiesa del Carmine danneggiata dalle bombe carta

Tanti sono gli episodi di vandalismo e folli registrati durante i festeggiamenti dell’ultimo Capodanno.

A Faibano, frazione di Marigliano, ha suscitato molte polemiche il danneggiamento della facciata dell’antica Congrega della Madonna Santissima del Carmine avvenuto con delle bombe carta fatte esplodere nei pressi del sito.

Gli abitanti della cittadina hanno manifestato indignazioni e diversi si sono rivolti al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli per dare risonanza all’accaduto.

“Capodanno e diverse feste patronali o altre ricorrenze vengono usate come scusanti per dare sfogo alla propria inciviltà e agli istinti bestiali mentre la gente perbene deve subire abusi e soprusi e vengono danneggiati monumenti, edifici e strade. Da tempo chiediamo un giro di vite importante contro il vandalismo ed in particolare contro l’utilizzo selvaggio vandalico e criminale di petardi e fuochi d’artificio. Che ora si faccia finalmente qualcosa, la gente è esasperata e stanca.”- le parole di Borrelli.