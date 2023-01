Autostrada chiusa dopo tamponamento tra camion: uno era diretto a Somma

Grave incidente stradale sull’A16 Napoli-Canosa nelle prime ore di stamane causato dal tamponamento di due camion. L’impatto è avvenuto poco dopo le 5 nel territorio del comune di Monteforte Irpino (Avellino) in direzione del capoluogo campano.

L’autista del mezzo che ha provocato l’incidente, originario di Roma, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dopo circa un’ora dai Vigili del Fuoco e trasferito in ospedale ad Avellino. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’altro conducente, che trasportava un carico di legna ed era diretto a Somma Vesuviana, è rimasto illeso. Era proveniente da Andria. L’autostrada è rimasta chiusa per un’ora mentre le operazioni per mettere in sicurezza la carreggiata e recuperare i veicoli incidentati ha richiesto tre ore.