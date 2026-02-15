Folle corsa in moto sui marciapiedi a Marigliano: fermati dalla Polizia Locale

Una corsa pericolosa, documentata dalle telecamere di videosorveglianza comunali, che ha seminato paura nel centro cittadino. È accaduto a Marigliano dopo le 21 di un giorno infrasettimanale, quando due motocicli hanno percorso a forte velocità i marciapiedi antistanti l’ufficio del Giudice di Pace, proseguendo senza alcuna attenzione per i pedoni lungo l’area compresa tra via Giannone e via Roma.

Le immagini mostrano i due mezzi sfrecciare tra passanti e attività commerciali ancora aperte, invadendo spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale. Una condotta estremamente pericolosa che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi.

Determinante l’intervento della Polizia Locale di Marigliano, che è riuscita a intercettare i responsabili avviando immediatamente le indagini per procedere con le sanzioni previste per le violazioni accertate. Gli agenti stanno ora lavorando all’identificazione formale dei conducenti e alla ricostruzione dettagliata dell’accaduto.

Sull’episodio è intervenuto il comandante della Polizia Locale, Nacar, che ha parlato di una recrudescenza di fenomeni di degrado urbano. “Siamo pronti a contrastare con determinazione queste condotte vietate e pericolose”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno costante degli agenti sia nei servizi ordinari sia nelle attività straordinarie di controllo del territorio.

Il comandante ha inoltre ringraziato il personale per la prontezza dimostrata, evidenziando come la presenza sul territorio rappresenti un presidio fondamentale di sicurezza. Non si esclude, infine, un potenziamento dei servizi settimanali di vigilanza, soprattutto nelle fasce orarie serali, per prevenire episodi simili e garantire maggiore tutela ai cittadini.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali della città e sulla necessità di un controllo capillare per arginare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio l’incolumità pubblica.