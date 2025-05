Fiom in piazza per sì al referendum

Riceviamo e pubblichiamo:

Tutta la cittadinanza di Somma Vesuviana è invitata a partecipare numerosa all’incontro pubblico che si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 19:30 presso la Sala del Consiglio Comunale, in Piazza Vittorio Emanuele III.

Un’occasione importante per discutere e confrontarsi sui temi del lavoro dignitoso, stabile e tutelato, nell’ambito della campagna referendaria che il prossimo 8 e 9 giugno vedrà le italiane e gli italiani chiamati a esprimersi con un VOTO SÌ per restituire diritti e sicurezza al mondo del lavoro.

Durante l’incontro interverranno rappresentanti di spicco del mondo sindacale, associativo e politico:

Mauro Cristiani – Segretario Generale FIOM Napoli

Antonio Gallozzi – Direttivo Legambiente Campania

Ciro Raia – Presidente Provinciale ANPI

Marco Sarracino – Deputato e Responsabile Sud PD

Luigi Di Dato – Segretario Provinciale PSI

Gennaro Saiello – Consigliere Regionale M5S

L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comitato per il Referendum sul Lavoro 2025 e il Comitato per la Cittadinanza.

Difendere il lavoro significa difendere il futuro delle figlie e dei figli d’Italia. Partecipare è un dovere civico. Vi aspettiamo!