Figlio di un assessore di Acerra assunto al Comune di Sant’Anastasia: “Ma non era idoneo”

ACERRA. Nei giorni scorsi i consiglieri di opposizione della coalizione X Acerra Unita hanno richiesto l’accesso agli atti nei Comuni che hanno fatto convenzione con quello di Acerra per l’utilizzo delle graduatorie ancora valide.

Nelle riunioni della Giunta comunale del Sindaco d’Errico sulle delibere che hanno riguardato i rapporti con gli altri Comuni, diversi assessori si sono assentati per conflitto di interesse per la presenza di loro diretti familiari in posizione utile.

Diversi i casi al vaglio delle forze di opposizione ed in particolare spicca quello del figlio di un assessore, ex consigliere comunale, legato anche all’ex Sindaco e attuale Presidente del Consiglio, che, pur non essendo idoneo, sarebbe stato assunto prima a tempo determinato al Comune di Procida e poi, da qualche giorno, a tempo indeterminato al Comune di Sant’Anastasia.

“La convenzione sottoscritta prevede che il Comune che utilizza la graduatoria debba comunicare a quello di Acerra i nomi dei reclutati. Il mancato controllo degli uffici comunali, appena accertato dai consiglieri comunali, verrà segnalato alle competenti autorità.”

“E’ evidente – dichiarano i consiglieri di opposizione – che vi sono anche responsabilità politiche, istituzionali oltre che etiche, con il Sindaco che inevitabilmente ne dovrà trarre le conclusioni, essendo in capo al primo cittadino la competenza a garantire il rispetto della legge. Se sa, deve agire. Se non sa, deve dimettersi per manifesta incapacità”.