Somma Vesuviana, grande successo per il mercatino di beneficenza organizzato dal Secondo Circolo “Don Minzoni”

Somma Vesuviana. Grande partecipazione e boom di presenze all’evento “È tempo d’amore. Doniamo col cuore!”, il mercatino natalizio a scopo benefico organizzato dal Secondo Circolo Didattico “Don Minzoni”. L’iniziativa ha avuto luogo ieri pomeriggio, nello scenario suggestivo offerto dalle luminarie natalizie di Piazza Vittorio Emanuele III. Proprio in piazza, infatti, sono stati allestiti gli stand su cui sono stati esposti i capolavori creativi realizzati dagli alunni e dalle loro famiglie. Il ricavato delle vendite sarà donato all’ Ospedale Santobono Pausillipon. Le esibizioni canore e le coreografie natalizie dei bambini hanno incrementato l’atmosfera di festa e di gioia dell’evento.

Presente all’evento il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, il quale ha inaugurato l’inizio della manifestazione e ha tagliato il nastro insieme al Dirigente Scolastico del Secondo Circolo, Alessandro Imperatrice, e al parroco della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli, Don Francesco Feola. Hanno partecipato all’iniziativa anche l’assessore Rosalinda Perna, il vicesindaco Rubina Allocca, alcuni consiglieri e la Dottoressa Iolanda Marrazzo, Don Nicola De Sena.

L’evento, come ha sottolineato nel suo intervento il preside, Alessandro Imperatrice, è il risultato dell’intenso lavoro di collaborazione e sinergia tra la scuola, le istituzioni e le famiglie dei piccoli alunni, al fine di alimentare lo spirito di condivisione all’interno della comunità scolastica, sotto il segno della generosità e della donazione benefica. Genitori e bambini hanno lavorato alla creazione di tanti manufatti natalizi con grande dedizione, divertimento ed entusiasmo. Anche l’assessore Perna ha evidenziato come questa iniziativa abbia valorizzato l’impegno di tutta la comunità scolastica e abbia contribuito ad accrescere il senso di aggregazione e socialità.

Un aiuto fondamentale per l’allestimento del mercatino e per la disposizione degli stand è stato offerto dai collaboratori scolastici del Secondo Circolo e anche da parte del coordinatore regionale di Telethon, Tancredi Cimmino. Inoltre, il negozio “L’abito del lavoro”, di Salvatore Granato, ha regalato alla scuola tanti palloncini rossi per la gioia dei bambini.