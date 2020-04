Sanzionato nel rione della ricostruzione anche un gruppo di 7 persone che volevano prendersi gioco dei caschi bianchi. Identificati pure 4 minori negli assembramenti illegali

Si parla di riaperture e per tanta gente che solitamente vive senza pensare sembra che ormai il tempo del Coronavirus sia più che superato, alle spalle definitivamente. Così venerdi pomeriggio un’intera famiglia, mamma, nonni, amici e parenti vari, ha pensato bene di appropriarsi indebitamente del giardino di un condominio popolare nel centro di Pomigliano per fare una festa di compleanno a una bambina. A ogni modo la polizia municipale è intervenuta per tempo ed ha sventato la festicciola comminando pure una serie di multe a quattro componenti della famiglia in questione, mamma, nonni e un amico, un giovane pregiudicato. Nella stessa giornata i caschi bianchi hanno circondato e sanzionato 7 tra giovani e meno giovani che nella 219 si prendevano gioco di loro assembrandosi a piacimento e insultandoli non appena li scorgevano. Sono anche stati identificati 4 minori. Nessuno aveva le mascherine. A questo proposito il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo, ha annunciato che da domani saranno distribuite circa 24mila mascherine donate da anonimi benefattori.