Festa dei nonni a Nola e a Casamarciano, c’è party creativo

Un piccolo party in tema nonni con laboratori creativi gratuiti riservati ai più piccoli che, in diretta, potranno realizzare a mano lavoretti da consegnare ai loro amati nonni. Il tutto in un contesto di gioia e festa.

È in programma domani, sabato 1 ottobre, a partire dalle ore 10.00 (e per l’intero pomeriggio anche) nelle gallerie commerciali HYRIA SPACE di via Variante 7/bis a Nola e SMART SPACE di via Nazionale delle Puglie a Casamarciano, entrambe guidate dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore.

A rallegrare la lunga giornata di festa spettacoli e giochi a tema ma anche momenti di intrattenimento e svago.

“Un’occasione per ritrovarci e ricordarci dell’importanza di avere al nostro fianco i nostri amati vecchietti – dichiara Maria Grazia Galeotafiore – i nonni sono patrimonio inesauribile di amore, affetto, comprensione e conoscenza e dedicare loro un momento di festa non è solo una mera questione di riconoscenza ma anche e soprattutto un’ulteriore opportunità di crescita. Trascorrere qualche ora in loro compagnia farà bene a noi stessi e a loro. Le nostre gallerie sono pronte ad accogliervi” – conclude.